В Зеленоградске готовятся к установке пяти 40-тонных волноломов «Гребенка» (видео)

Все новости по теме: Состояние морских пляжей


Власти Зеленоградска  разрешили установить для сохранения пляжей специальную российскую разработку — волноломы «Гребенка». Установка начнется в феврале-марте, сообщает в своих соцсетях местная газета «Волна».

Пять подвижных 40-тонных волноломов намечено установить в море между двумя линиями бун за комплексом «Локомотив». «Для эксперимента выбрали место, которое не является официальным пляжем, конструкции будут отгорожены буями и защитными канатами», — отмечает газета. Для установки планируется задействовать буксиры и надувные понтоны. Как заявляет издание, «инвестор с партнерами намерены реализовать работы за свой счет». После того, как волноломы появятся, планируется организовать исследования пляжа на предмет изменений.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter