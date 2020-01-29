В Зеленоградске готовятся к установке пяти 40-тонных волноломов «Гребенка» (видео)

Власти Зеленоградска разрешили установить для сохранения пляжей специальную российскую разработку — волноломы «Гребенка». Установка начнется в феврале-марте, сообщает в своих соцсетях местная газета «Волна».
Пять подвижных 40-тонных волноломов намечено установить в море между двумя линиями бун за комплексом «Локомотив». «Для эксперимента выбрали место, которое не является официальным пляжем, конструкции будут отгорожены буями и защитными канатами», — отмечает газета. Для установки планируется задействовать буксиры и надувные понтоны. Как заявляет издание, «инвестор с партнерами намерены реализовать работы за свой счет». После того, как волноломы появятся, планируется организовать исследования пляжа на предмет изменений.
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