Почти половина россиян одобряет первые шаги Мишустина на посту главы кабмина

48% россиян одобряют первые действия нового главы Правительства РФ Михаила Мишустина. Противоположной точки зрения придерживаются 37% сограждан. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», поступившие в «Интерфакс».

Рейтинг одобрения деятельности президента, согласно опросу, не изменился по сравнению с концом 2019-го: работу Владимира Путина все так же одобряют 68% россиян, не одобряют — 31%.

52% респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении — это максимальный показатель с января 2018 года.Иначе думают 39% опрошенных.

Опрос проведен 23-29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.