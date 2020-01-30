С 30 января в России разрешена охота с луком и арбалетом

30 января в России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом. Однако для этого необходимо получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а оружие поставить на учет в Росгвардии. Об этом пишет «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, перед получением разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия нужно получить лицензию на его приобретение, купить его и уже затем подавать заявку на разрешение.

Запрещено получать оружие людям: имеющим неснятую или непогашенную судимость; повторно привлеченным в течение года к административной ответственности за нарушение общественного порядка, общественной безопасности, за нарушение правил охоты либо за нарушения в области оборота наркотиков; без постоянного места жительства; состоящим на учете по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.