Мишустин распорядился закрыть границы РФ на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. Об этом в четверг, 30 января, сообщает ТАСС.



«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ»], — цитирует информагентство заявление премьера, сделанное на заседании правительства.

Отметим, что последним данным, в Китае от нового коронавируса умерли уже 160 человек.