Незрячего поляка сбила машина, и он стал видеть

Незрячего поляка сбила машина, и он стал видеть
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Польша

Житель польского города Гожува-Великопольского Януш Гурай попал в ДТП, после которого у него восстановилось зрение, отсутствовавшее 20 лет. об этом в пишет портал wiadomosci.gazeta.pl.

По информации издания, из-за острой аллергии мужчина более 20 лет был почти полностью слеп — не видел одним глазом, а другим различал исключительно очертания предметов и резкий свет. Все изменилось, когда его на пешеходном переходе сбила машина.

«Я упал на капот машины, ударился головой и упал на проезжую часть», — рассказал СМИ мужчина.

Спустя две недели он снова начал видеть. Врачи пока не знают, что именно способствовало восстановлению зрения. Предполагается, что это связано с лекарствами, введенными после аварии.

Мужчина устроился работать охранником в больнице, куда попал после аварии.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.

90d00c07e41e43f243a13fc5a342d1d9.jpg


Комментировать (17)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter