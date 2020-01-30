Незрячего поляка сбила машина, и он стал видеть

Житель польского города Гожува-Великопольского Януш Гурай попал в ДТП, после которого у него восстановилось зрение, отсутствовавшее 20 лет. об этом в пишет портал wiadomosci.gazeta.pl.

По информации издания, из-за острой аллергии мужчина более 20 лет был почти полностью слеп — не видел одним глазом, а другим различал исключительно очертания предметов и резкий свет. Все изменилось, когда его на пешеходном переходе сбила машина.

«Я упал на капот машины, ударился головой и упал на проезжую часть», — рассказал СМИ мужчина.

Спустя две недели он снова начал видеть. Врачи пока не знают, что именно способствовало восстановлению зрения. Предполагается, что это связано с лекарствами, введенными после аварии.

Мужчина устроился работать охранником в больнице, куда попал после аварии.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.