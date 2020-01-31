Синоптики прогнозируют дождливые и тёплые выходные в Калининграде

Первые выходные февраля в Калининградской области обещают быть довольно тёплыми и дождливыми. По данным Гидрометцентра РФ, я пятницы по воскресенье ожидаются дожди. Самым тёплым днём должна стать суббота, когда дневная температура поднимется до 9 градусов выше ноля. В пятницу и воскресенье ожидается +6 градусов.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды чуть менее оптимистичен по поводу субботу (прогнозируется всего +7), но в остальном солидарен с Гидрометцентром — +6 в пятницу и воскресенье, а также дожди все три дня.

Cогласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», к воскресенью стоит ожидать похолодания до +4. Также не обойдётся без осадков.