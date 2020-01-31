Минюст предлагает в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости

Минюст предлагает в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти хотят повысить в шесть раз штрафы за превышение скорости. Такие нормы заложены в проект нового КоАП, который должен вступить в силу в 2021 году. Проект разработан Минюстом по поручению Дмитрия Медведева, пишет «Коммерсант».

В частности, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч должен вырасти с 500 рублей до 3000; за превышение на 40-60 км/ч с 1000 рублей до 4 тысяч. За превышение скорости более чем на 60 км/ч водителя ожидает штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до шести месяцев. Повторное превышение более чем на 40 км/ч грозит штрафом в 10 000 рублей или лишением прав на год.

Также предлагается повысить штраф за отказ от освидетельствования до 40 000 рублей и лишать прав на три года, а не на два. Вводится новый состав правонарушения: управление авто в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования) при условии, что в салоне машины находится ребенок в возрасте до 16 лет. Наказание составит штраф 50 000 рублей и лишение прав на срок 2–3 года, пишет издание.

Кроме того, Минюст предлагает ужесточить наказание за неправильно пересечение железнодорожных путей и перевозку детей без автокресел. Вводятся штрафы за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой в течение года и опасное вождение.

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