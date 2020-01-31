ПФР: в регионе действуют мошенники, предлагающие платный перерасчет пенсии

ПФР: в регионе действуют мошенники, предлагающие платный перерасчет пенсии
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области участились случаи мошенничества, связанного с предложениями за плату произвести перерасчет пенсии. Об этом сообщает региональная Общественная палата со ссылкой на местное отделение ПФР.

«В последнее время участились случаи, когда нечистые на руку дельцы, не имея на то никаких оснований, призывают пенсионеров обращаться к ним за бесплатной юридической консультацией для якобы перерасчета пенсий граждан. Доверчивые люди, попадаясь на уловки мошенников, в итоге расстаются со своими кровными и порой последними деньгами, а перерасчета пенсии так и не получают», — сообщает пресс-служба Общественной палаты.

В ведомстве подчеркивают, что перерасчет пенсии может быть произведен только специалистами областного отделения Пенсионного фонда и делается это бесплатно.

«Отделение Пенсионного фонда по Калининградской области призывает граждан игнорировать предложения по перерасчету пенсии и бережно относиться к своим персональным данным», — говорится в релизе.

Информацию о положенных пенсионных накоплениях можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в «Личном кабинете гражданина», мобильном приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг www.gosuslugi.ru
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