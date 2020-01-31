Девочке с онкологией из многодетной семьи требуется помощь

Девочке с онкологией из многодетной семьи требуется помощь
Фото / Берег надежды
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Благотворительный фонд «Берег надежды» просит помочь 9-летней Алине Тютявинвой из Багратионовского района. У девочки из многодетной семьи обнаружили онкологию. Об этом в фонде «Новому Калининграда» сообщили в пятницу, 31 января.

Ребенок растет в многодетной семье — у нее есть старшая 13-летняя сестра и две младших сестренки, которым 7 и 2 года. В 2019 году у девочки обнаружена онкология. Теперь ей нужно постоянно проходить обследования в Москве в научном центре им. Блохина. Сумма к сбору — 100 тысяч рублей.

Как рассказали в фонде, прошлым летом Алину госпитализировали из лагеря в Детскую областную больницу с жалобами на резкие боли в животе. Девочке удалили аппендицит, операция прошла удачно. Спустя две недели пришли результаты гистологического исследования, которые показали, что у Алины обнаружили раковые клетки. Ребенка срочно отправили в Москву, где установили диагноз «карциноид червеобразного отростка».

Карциноид — это редкая, медленнорастущая гормонально активная опухоль. По клиническому течению напоминает доброкачественные новообразования, однако обладает предрасположенностью к отдаленному метастазированию. Девочке каждые три месяца нужно бывать в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина, проходить дополнительные обследования и анализы.

Очередная поездка в Москву запланирована на март. Перед этим Алине нужно пройти МРТ, сдать анализ на хромогранин. Кроме того, нужно оплачивать проезд до столицы и обратно и проживание рядом с местом лечения. Мама Алины сейчас не работает, так как заниматься лечением дочери. Папа трудится кочегаром в котельной.

Фонд «Берег надежды» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь многодетной семье. Будем признательны за любую помощь! Ссылка на сбор.

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