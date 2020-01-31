Набережную Верхнего озера подтопило из-за просевшей плитки

В Калининграде из-за просевшей плитки подтопило часть тротуара на набережной Верхнего озера. Соответствующая информация размещена на странице муниципального учреждения «Гидротехник» в Facebook.

В минувшую среду одна из пользовательниц разместила фотографию, на которой видно, что возле скульптур морских животных образовалась большая лужа, хотя рядом проходит ливневый желоб.

«Лужа образовалась вследствие проседания плитки, — отреагировал в комментариях глава „Гидротехник“ Алексей Мойса. — Обратились в МКУ „Служба Заказчика“, в чьём введении находится данный тротуар. Руководство сказало, что в курсе данной проблемы и претензии к подрядчику, выполнявшему работы, выставлены, в рамках гарантийных обязательств. Обещал устранить в ближайшее время».

Отметим, в 2019 году на работы по текущему ремонту ливневой канализации и элементов благоустройства территории Верхнего озера из бюджета города потратили более 5 млн руб.