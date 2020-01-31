В УФАС пожаловались на фирму, которая должна была ухаживать за полем на новом стадионе

Госучреждение «Стадион „Калининград“» требует внести в реестр недобросовестных поставщиков компанию, с которой был заключен контракт по уходу за футбольным полем. Соответствующий документ опубликован на сайте областного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Как следует из письма руководства стадиона, по итогам проведения конкурса в декабре 2019 года с победившей компанией «Диапазон» был заключен контракт стоимостью 8,7 млн руб. Подрядчик обязался ухаживать за газоном с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года, однако, как утверждает госзаказчик, от исполнения договора стал уклоняться.

УФАС намерено провести в начале февраля заседание, на котором готово изучить мотивированное письменное пояснение компании «Диапазон» с изложением причин уклонения.

Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства, контракт заключен с фирмой «Балтийское сияние», которая боролась за него в ходе торгов с «Диапазоном». С 1 январе договор исполняется.

В октябре 2019 стадион, построенный к ЧМ-2018, был передан в собственность Калининградской области.