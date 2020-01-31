Синоптики: теплая зима в Калининградской области грозит гибелью растениям

Из-за повышенной температуры воздуха зимой на территории Калининградской области растения могут слабеть и гибнуть. Об этом сообщается в гидрометеорологическом обзоре за прошлый декабрь, опубликованном Калининградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



По данным экспертов, в первый месяц зимы область часто находилась в теплом секторе циклонов, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5-8 ºС. Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 9-12 ºС. При этом повышенный температурный режим наблюдался всю очень.

Такие условия привели к тому, что озимые ушли в зиму, не получив закалку, и слабо вегетируют за счет дневного прогрева. Это может привести к ослаблению и гибели растений, уверены специалисты.

«В морозную погоду растения расходуют питательные вещества экономно, что помогает им в зимний период. В теплую же погоду происходит интенсивное расходование питательных веществ. В итоге ослабевает их устойчивость против неблагоприятных условий. Это касается не только травянистых растений, но и кустарников и плодовых деревьев. Минимальная температура на узле кущения составляла 0...+3ºС», — говорится в докладе.