В Балтийске демонтируют часть деревянного променада

В Балтийске демонтируют часть деревянного променада
Фото администрации Балтийского ГО
Все новости по теме: Пляжный вопрос

В Балтийске демонтируют часть деревянного променада на Гвардейском бульваре, сообщает в пятницу на своей страничке «ВКонтакте» местная администрация. По данным местных властей, конструкция опасна для жителей и туристов.

«Земельный участок у нерадивого арендатора администрация будет изымать в судебном порядке. После этого приступим к проектированию зоны отдыха и поиску финансовых средств для дальнейшего обустройства, — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета. — Считаем, что здесь необходимо разместить зону для занятий пляжными видами спорта, установить детский комплекс с защитным тентом, организовать пляж, — наполнить объектами спортивного и культурно-массового отдыха».


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