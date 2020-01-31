Для профилактики: в МФЦ Калининграда установили ультрафиолетовые облучатели

В МФЦ областного центра «для профилактики» установили ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы воздуха. Об этом в своем Facebook в пятницу сообщает городская администрация. Такие же приборы сейчас ставят в операционных и роддомах.

«Внутри каждого такого аппарата по пять безозоновых ламп, длиной волны 254 нм, которые уничтожают множество видов микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и споры. В первую очередь это профилактика от ОРВИ и ГРИППа, а не того, о чём вы подумали», — отмечается в сообщении пресс-службы.