Для профилактики: в МФЦ Калининграда установили ультрафиолетовые облучатели

Для профилактики: в МФЦ Калининграда установили ультрафиолетовые облучатели
Фото пресс-службы администрации Калининграда
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В МФЦ областного центра «для профилактики» установили ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы воздуха. Об этом в своем Facebook в пятницу сообщает городская администрация. Такие же приборы сейчас ставят в операционных и роддомах.

«Внутри каждого такого аппарата по пять безозоновых ламп, длиной волны 254 нм, которые уничтожают множество видов микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и споры. В первую очередь это профилактика от ОРВИ и ГРИППа, а не того, о чём вы подумали», — отмечается в сообщении пресс-службы.

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