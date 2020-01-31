86% электронных виз в Калининградскую область запросили граждане 4 стран

86% электронных виз в Калининградскую область запросили граждане 4 стран
Алла Иванова. Виталий Невар / Новый Калининград
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Более 80% всех электронных виз, выданных иностранцам для посещения Калининградской области, выдали гражданам четырех стран. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу международного агентства Аллу Иванову.

«На декабрь 2019 года всего подано почти 80 тысяч заявок из 50 стран. Наиболее активны государства — соседи: 43% — гости из Литвы, 20% — из Латвии, 16% — из Польши, 13% — из Германии, — приводит пресс-служба слова Ивановой. — Упрощение визового режима позволяет большему количеству иностранцев познакомиться с Россией, увидеть своими глазами жизнь Калининградской области как с туристической точки зрения, так и для возможного сотрудничества и дальнейшего взаимодействия по разным направлениям. С 2021 года планируется распространить режим электронных виз на территорию всей страны».


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