86% электронных виз в Калининградскую область запросили граждане 4 стран

Более 80% всех электронных виз, выданных иностранцам для посещения Калининградской области, выдали гражданам четырех стран. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу международного агентства Аллу Иванову.

«На декабрь 2019 года всего подано почти 80 тысяч заявок из 50 стран. Наиболее активны государства — соседи: 43% — гости из Литвы, 20% — из Латвии, 16% — из Польши, 13% — из Германии, — приводит пресс-служба слова Ивановой. — Упрощение визового режима позволяет большему количеству иностранцев познакомиться с Россией, увидеть своими глазами жизнь Калининградской области как с туристической точки зрения, так и для возможного сотрудничества и дальнейшего взаимодействия по разным направлениям. С 2021 года планируется распространить режим электронных виз на территорию всей страны».