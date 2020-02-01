Январь 2020-го в регионе стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Январь 2020-го в регионе стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Виталий Невар / Новый Калининград
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Январь 2020 стал самым теплый за всю историю метеонаблюдений в Кенигсберге и Калининграде (172 года). Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Среднемесячная температура воздуха за этот январь составила 3.9°С, что выше климатической нормы более чем на 5 градусов! За каждый день в течение месяца аномалия средней температуры была 2-4 градуса, в отдельные дни до 6-8 градусов! Не было ни одного дня, когда температура оказалось бы ниже климатической нормы. Выше 3 градусов средняя температура воздуха поднималась за всю историю метеонаблюдений лишь 2 раза - в 2007 (+3,5) и 1989 году (+3,2). Таким образом, предыдущий рекорд января 2007 года оказался перекрыт на 0,3 градуса. Такая погода в январе несомненно является уникальной для нашего региона, учитывая даже все то, что в последние десятилетия среднесуточная температура зимой едва опускается ниже -1...-2 градусов. Минимальная температура воздуха за этот месяц составила всего -1,5 градуса. Снежного покрова не было зафиксировано и вовсе. Выпало 79 мм осадков при норме в 68, осадки в виде снега наблюдались в области лишь 4 и 5 января. В связи с такой аномальной теплой погодой началась активная вегетация у растений. Также был побит 1 суточный температурный рекорд (15 января)», — говорится в сообщении.

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