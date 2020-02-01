Минтранс хочет увеличить штрафы для таксистов-нарушителей

Минтранс хочет увеличить штрафы для таксистов-нарушителей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минтранс намерен ужесточить штрафы за нарушения ПДД «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами». Ведомство подготовило проект изменений в КоАП, пишет «Коммерсант».

Согласно документу, если водитель такси или автобуса управляет транспортным средством при неисправных тормозах, рулевом управлении, штраф составит 1 тыс. руб. (500 руб. для остальных водителей, действующая санкция). При проезде на красный свет штраф для таксиста или водителя автобуса составит 2 тыс. руб. (1 тыс. руб. для остальных водителей), при повороте или развороте в запрещенном месте — 2–3 тыс. руб. (1–1,5 тыс. руб. для остальных водителей).

Если в ДТП пострадал человек (нанесены увечья легкой или средней тяжести), виновный таксист или водитель автобуса будет оштрафован на сумму 5–10 тыс. руб. или лишен прав на срок до двух лет. Санкция для обычного водителя в таком случае — 2,5–5 тыс. руб. или лишение прав на срок до 1,5 лет.

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