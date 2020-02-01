Польша просит включить Гданьскую судоверфь в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Польша просит включить Гданьскую судоверфь в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Виталий Невар / Новый Калининград

Польша подала в Париже заявку на включение Гданьской судоверфи в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает «Польское радио».

Польша подчеркивает, что Гданьская судоверфь является ярким примером крупного промышленного предприятия, а после Второй мировой войны она была крупнейшим производителем судов в Польше и во всем Восточном блоке, где были трудоустроены тысячи рабочих.

«Сеть зданий улиц и открытых пространств Гданьской судоверфи стала свидетелем событий, являющихся важной вехой в мировой истории, ведущих к объединению демократической Европы. Гданьская судоверфь — место рождения „Солидарности“ и символ падения железного занавеса в Европе — по многим причинам является местом, имеющим чрезвычайное значение для мировой истории и общего наследия человечества», — сказано в заявке.

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