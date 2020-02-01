В Калининградской области прогнозируют усиление ветра

В Калининградской области прогнозируют усиление ветра
Виталий Невар / Новый Калининград
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По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2 февраля с утра ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с, на побережье до 22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

При усилении ветра рекомендуется плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. На улице необходимо находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций. Нельзя укрываться под отдельно стоящими деревьями, у столбов, мачт, близко подходить к опорам линий электропередач, трансформаторных подстанций.

При усилении ветра не рекомендуется выходить на водоемы на любых плавательных средствах. Водителей просят быть предельно внимательными при дорожном движении, не парковать автотранспорт вблизи деревьев и слабоукреплённых конструкций, а также под электропроводами. Если вы стали очевидцем падения деревьев, обрывов линий электропередач, падения или обрыва рекламных конструкций, сообщайте об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 596-400. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

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