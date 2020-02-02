В Москве начали регистрировать браки по ночам

В Москве начали регистрировать браки по ночам
Кирилл Клейков / Новый Калининград
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В Грибоедовском загсе в Москве состоялись первые ночные регистрации брака. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

В ночь на воскресенье, 2 февраля, в загсе расписались восемь пар молодоженов. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, учреждение изменило часы работы в декабре 2019 года. «Уже сейчас мы видим, что переход на ежедневный режим работы и на ночной режим в выходные дни позволил большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания № 1», — пояснила Ракова.

В учреждении обещают, что теперь по будням Дворец работает по обычному расписанию — с 9:00 до 18:00, а в выходные вводит круглосуточный режим — с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья.

В мэрии отметили, что 2 февраля многие пары пожелали заключить брак из-за «красивой даты» — дата 02.02.2020 одинаково читается и слева направо, и справа налево. В этот день в столице зарегистрировать брак решили 160 пар молодоженов.

Грибоедовский загс, или Дворец бракосочетания № 1, — это старейший загс в столице, который был открыт в 1961 году. Учреждение располагается в бывшем особняке купца Августа Рериха, построенном в 1909 году. В 2019 году, по данным мэрии, в загсе зарегистрировали более 5,6 тыс. браков.

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