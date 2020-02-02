Россия временно прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем

Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостанавливает с 3 февраля движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.



С 31 января приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем, за исключением курсировавших между Москвой и Пекином. Кроме того, Россия временно ограничила движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией.

«До особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № 3/4 Пекин — Москва формирования „Китайских железных дорог“; поезд № 320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин; беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19», — говорится в сообщении РЖД.

Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют до Забайкальска.

Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекратится с полуночи 3 февраля по московскому времени.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», — отметили в РЖД.