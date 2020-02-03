В роддоме №4 запретили несанкционированную видео - и аудиозапись

В роддоме №4 запретили несанкционированную видео - и аудиозапись
Виталий Невар / Новый Калининград
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В стационаре роддома № 4 и относящейся к нему женской консультации на ул. Чекистов запретили несанкционированную аудио- и видеосъемку. Соответствующий документ есть в распоряжении «Нового Калининграда».

Согласно тексту приказа, запрет введен в целях соблюдения федеральных законов о персональных данных, основах охраны здоровья и противодействии терроризму. Эти документы запрещают съемку граждан без согласия, если с помощью получившегося материала можно установить личность человека, раскрыть медицинскую тайну или понизить защищенность учреждения.

Как пояснили в министерстве здравоохранения области, «видео- и аудиозапись пациентов, а также медицинских работников <...> будет являться обработкой их биометрических персональных данных <...>», что возможно только с письменного согласия человека.

Информацией о наличии подобных приказов в министерстве не располагают, однако уточнили, что роддом является самостоятельным юридическим лицом и вправе издавать необходимые приказы. Руководство роддома № 4 от комментариев отказалось.

По мнению калининградского адвоката Павла Мандрыченко, издание такого приказа не противоречит существующему законодательству и является вполне рациональным. Однако его трактовка упирается в цель съемки.

«Издание этого приказа и вывешивание его в общедоступном месте во врачебном учреждении — это способ со стороны администрации довести до сведения пациентов, что такие нормы есть. Но если оператор фиксирует незаконное, неэтичное действие сотрудника  — он вправе это делать. Приказ по учреждению не может запретить человеку использовать любые меры для защиты своих прав», — считает адвокат.

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