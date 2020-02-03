В мэрии уточнили, в каких школах заканчивается прием заявлений в первые классы

В городской администрации рассказали, в какие школы уже почти завершен набор первоклассников на следующий учебный год. Это школа № 57 и гимназия № 40. В данный момент решается вопрос о прекращении приема заявлений в эти учебные учреждения, отметила председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Петухова в эфире радио «Комсомольская правда».

Эти учебные заведения, расположенные в районах активной жилой застройки, являются лидерами по количеству заявлений. Также много желающих попасть в школу № 56.

Как напомнила Петухова, документы на зачисление в первые классы можно подать вплоть до конца августа. Однако школа может отказать в приеме.

«Отказ может быть, если не предоставлены соответствующие документы. На сегодняшний день если семья, ребенок не проживает по адресу который закреплен за той или иной школой, школа не имеет права принять. Второе — по законодательству школа может отказать по одной причине, если отсутствуют свободные места. Здесь мы будем обсуждать совместно с администрацией школы, принимать соответствующие решения. Все-таки наша задача — принять тех детей, которые проживают на закрепленной территории. Если такая ситуация все-таки будет, а у нас такая ситуация бывает на протяжении последних 3-4 лет, то мы прежде всего совместно с родителями определяем ту школу, которая будет ближайшей», — рассказала о причинах отказа председатель.

По данным на 3 февраля 2020 года, первоклассников принимают 46 школ Калининграда. В них уже направлено 3225 заявлений на прием в первый класс. Эти цифры сопоставимы с предыдущим годом. Также отмечается рост количества заявлений, поданных через портал госуслуг.

«Если говорить о портальной форме, то тут явно положительная динамика. Этот ресурс очень удобен для наших родителей. Почти 80% из поступивших заявлений, мы отмечаем, это заявления, которые были отправлены через портал госуслуг», — рассказала Петухова.