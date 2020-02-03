В Калининграде возросло количество детей на семейной форме обучения

В Калининграде растет количество учеников на семейном образовании. За текущий учебный год из количество возросло со 114 до почти 200 человек. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова в эфире радио «Комсомольская правда».

Российское законодательство предусматривает две формы обучения детей вне школы — домашнюю и семейную. Для первой школьник должен иметь соответствующие медицинские показания. Тогда разрабатывается индивидуальный учебный план, и при такой форме обучения сами педагоги приходят на дом к ребенку.

Для семейной формы обучения никаких показаний не требуется. Тенденция к такому образованию связана с доступностью форм дистанционного или электронного обучения. Родители чаще выбирают данную форму образования для детей, профессионально занимающихся музыкой или спортом. При таком обучении школьники проходят контроль знаний. Если результаты плохие, то детей могут вернуть в школу.

«Поэтому мы говорим, что не теряем таких детей. Потому что здесь должна быть адекватная оценка ресурсов родителей и ребенок не должен пострадать, то есть его образование должно быть достойным», — добавила Петухова.