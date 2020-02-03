«Уралвагонзавод» не хочет отказываться от планов поставлять трамваи в Калининград

«Уралвагонзавод» не отказывается от планов поставлять новые трамваи в Калининград. Об этом в интервью газете «Ведомости» гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

«Сейчас мы ведем переговоры с администрацией Евпатории, где уже успешно провели испытания, и в 2020 г. планируем поставить туда новые трамваи, — цитирует издание Плюс Калининград и Пятигорск. Также есть Екатеринбург, Нижний Тагил и многие другие города России с нашей традиционной колеей. Забывать про это направление не собираемся. В отличие от других мы предлагаем не просто трамвай как трамвай, а наработки по лизинговым вариантам, концессии и т. д».

В середине 2018 года «Уралвагонзавод» презентовал на промышленной выставке «Иннопром-2018» «секретный» трамвай 71–415. Предприятие планировало разработать его модель для узкой колеи для таких городов, как Калининград.

Глава Калининграда Алексей Силанов тогда допустил, что город будет покупать у «Уралвагонзавода» новые трамваи, однако финансовый вопрос еще предстоит решить.