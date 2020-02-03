В мэрии рассказали, что делать, если учитель «давит» на ученика из-за внешнего вида

В мэрии рассказали, что делать, если учитель «давит» на ученика из-за внешнего вида
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России нет нормативов по внешнему виду школьников, поэтому ребенка никто не может принуждать отстричь, например, волосы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Петухова.

«Есть требование к внешнему виду, к одежде обучающихся — это локально, акты самих школ. Но ни цвет, ни длина волос и формы там не регламентируются. Это принято может быть родительским комитетом», — объяснила она.

Также председатель рассказала, куда обращаться, если учитель давит. В таких случаях рекомендуется поговорить с классным руководителем, заместителем директора либо записаться на личный прием непосредственно к директору. Также в школах есть комиссии по регулированию споров. Когда ничего не помогает, Петухова советует обращаться в комитет по образованию, если нарушаются права ребенка.

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