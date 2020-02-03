В 57-й школе дети, не питающиеся в столовой, вынуждены ходить туда с одноклассниками

В 57-й школе дети, не питающиеся в столовой, вынуждены ходить туда с одноклассниками
Виталий Невар / Новый Калининград
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В мэрии пообещали разобраться с ситуацией в школе № 57. Как сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» слушатель, там школьников, которые не питаются в столовой, все равно водят туда вместе с одноклассниками. Детям приходится смотреть и ждать одноклассников. Председатель комитета по образованию Татьяна Петухова пообещала разобраться.

Учителя, по словам написавшего в редакцию, объясняют происходящее тем, что они не могут оставить детей без присмотра.

«Это новая школа, я думаю, мы обязательно выясним эту ситуацию. Я бы сказала, к вопросу здравого смысла — если ребенок не питается, зачем ему присутствовать в это время? Здесь нужно организовать процесс таким образом, чтобы те дети, которые не идут в это время в столовую, им организовали какое-то взаимодействие вне помещения приема пищи», — сказала председатель.

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