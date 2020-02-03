Монтажник отсудил у Приморской ТЭС 350 тысяч за полученную инвалидность

Монтажник отсудил у Приморской ТЭС 350 тысяч за полученную инвалидность
Виталий Невар / Новый Калининград
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Работавший на Приморской ТЭС монтажник с Украины отсудил у работодателя 350 тысяч за полученную на производстве 3-ю степень инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба Светловского городского суда.

Гражданин Украины работал монтажником технологических трубопроводов 4 разряда по патенту с мая 2018 года. В конце декабря 2018 года при укладывании переходного мостика на мужчину, находящегося в основании топки котла, упала доска с высоты более 35 метров. В результате чего он получил травму правой руки. Пострадавший долгое время проходил лечение, перенес две операции. В июле 2019 года ему установлена 3-я группа инвалидности и определена степень утраты трудоспособности в размере 50%.

Несмотря на то, что инцидент произошел в декабре 2018 года, соответствующий акт был составлен работодателем только в апреле 2019 года. В качестве причины названа неудовлетворительная организация работ с нарушением ряда правил охраны труда со стороны работодателя. Виновные действия со стороны пострадавшего не установлены.

На основании ст. 21, ст. 22 ТК РФ и ст.1068 ГК РФ суд пришел к выводу, что работодатель обязан компенсировать моральный вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Также учтено, что работодателем не была оказана пострадавшему материальная помощь. Светловский городской суд взыскал в пользу мужчины компенсацию морального вреда в размере 350 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.

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