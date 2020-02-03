В Калининграде хотят увеличить количество участков мировых судей

В Калининградской области необходимо количество участков мировых судей, для этого требуются поправки в федеральное законодательство. Об этом в понедельник, 3 февраля, на профильном комитете облдумы сообщил глава областного агентства по обеспечению деятельности мировых судей Александр Онопко.

Количество участков мировых судей, по его словам, требуется увеличить на 4 — с 48 до 52. «При нормативе 15-23 тыс. человек на один судебный участок, по данным Росстата, в городе Калининграде, в частности Ленинградском и Московском районах, увеличилась численность [населения] и сегодня она значительно превышает 23 тыс. человек [на один судебный участок]. В связи с этим предлагается внести изменения в Федеральный закон и увеличить на 4 судебных участка», — пояснил Онопко.

По его словам, с необходимостью вносить изменение в ФЗ сталкиваются все регионы страны. «Каждый год порядка в 10-15 субъектах происходит увеличение количества участков. Мы получаем каждый год 6-10-12 запросов с Госдумы по другим субъектам», — отметил глава агентства.

Александр Онопко также отметил, что 4 новых участков скорее всего будет недостаточно и после переписи населения скорее всего придется создавать новые судебные участки. «У нас на сегодняшний день порядка 50 тыс. человек проживают на дачных участках, которые пока нигде не зафиксированы. Они зарегистрированы, но нигде не зафиксированы. И после того, как будет четко утверждена численность населения, тогда мы выйдем еще раз об увеличении судебных участков. Но пока вот есть численность и мы от нее и пляшем», — сказал он.

Комитет по безопасности и правопорядку проголосовал за то, чтобы направить законопроект на обсуждение в Совет законодателей РФ.