В Калининграде на карантин закрыли школу № 11 и 20 классов

В Калининграде полностью закрыли на карантин школу № 11 и два десятка классов в других общеобразовательных учреждениях. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Традиционно в это время года карантины вводятся в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ», — говорится в сообщении пресс-службы.

На уроки помимо учащихся 11-й школы не ходят ученики еще 20 классов (по семь классов в школах №№ 6 и 19, по одному — в школах №№ 7, 18, 36, 39, 47, 53).

Кроме того, из-за карантина закрыты четыре группы в детских садах — средняя группа в детсаду № 2, средняя группа № 14 и первая младшая группа № 8 в детском саду № 51, а также вторая младшая группа в детском саду № 125.