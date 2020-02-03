ГИБДД предупреждает об осадках и гололедице ночью

Региональная Госавтоинспекция предупреждает водителей о понижении температуры и осадках в виде снега ночью. Есть риск возникновения гололеда, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в отделе пропаганды ГИБДД.

«Перед поездками в зимнее время водителям необходимо проверять исправность стеклоочистителей и осветительных приборов. Кроме того необходимо подобрать стеклоомывающую жидкость согласно температурному режиму. Во время выпадения осадков, появления тумана и гололедицы на дорожном покрытии участникам дорожного движения стоит быть предельно внимательными друг к другу: водителям необходимо заблаговременно снижать скорость, особенно вблизи пешеходных переходов, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров», — отметили в ГИБДД. ​

Пешеходам советуют применять светоотражатели в городе и напоминают, что за городом это — необходимость. «Кроме того при движении через проезжую часть или вблизи ее пешеходам необходимо освобождаться от предметов, ограничивающих видимость: капюшонов, зонтов и других. Недопустимо использование гаджетов. Следует подбирать удобную обувь, соответствующую погодным условиями», — говорится в сообщении ведомства.