Глава калининградской аптеки объяснил, почему людей шокируют цены на лекарства

Глава калининградской аптеки объяснил, почему людей шокируют цены на лекарства
Виталий Невар / Новый Калининград
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Расходы россиян на лекарства и медицинские товары достаточно стабильны и составляют порядка 4% от общего объема трат населения. Это вдвое меньше, чем расходы на алкоголь, в 1,5 раза меньше, чем траты на сигареты и примерно столько же, сколько люди расходуют на ремонт. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказал глава «Новой аптеки» Игорь Кастусик.

Цены в аптеках шокируют калининградцев, потому что лекарства в отличии от многих других товаров являются незапланированными покупками, отметил предприниматель.

«Никто из властей никогда не обращает внимание, что дорогая обувь или косметика. Никто. Никогда власти не беспокоятся о цене мебели или стройматериалов. А все дело в том, что люди просто не планируют болеть, но планируют покупать мебель, обувь, потратить несколько тысяч на поход в ресторан, а потом вдруг они заболевают, приходят в аптеку и находятся в шоке от того, что им нужно потратить деньги на то, на что они не планировали. Реальность такова, что на лекарства тратится не так уж и много денег, но потребность постоянная. Поэтому у нас везде появляются алкогольные магазины, аптеки и большие магазины строительных товаров», — сказал Кастусик.

«Реальность такова, что на лекарства тратится не так уж и много денег, но потребность постоянная. Поэтому у нас везде появляются алкогольные магазины, аптеки и большие магазины строительных товаров», — сказал Кастусик.



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