В области падает число трудовых договоров с мигрантами при росте числа патентов

В Калининградской области растет количество выданных иностранным гражданам патентов, но одновременно сокращается количество заключаемых с ними официальных трудовых договоров. Об этом в понедельник, 3 февраля, на заседании комитета облдумы по безопасности сообщил его председатель Александр Мусевич, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Он привел данные управления по вопросам миграции регионального УМВД, согласно которым за 11 месяцев 2019 года было оформлено 10 978 патентов иностранным гражданам, в 2018 году — 10 125 патентов и в 2017 году — 10 048 патентов. Трудовых договоров от иностранных граждан в 2019 году поступило менее половины — 4 980, в 2018 году их было 6 544, а в 2017 году — 7 586.

«В бюджет Калининградской области в 2019 году поступило 361 млн 486 тыс. рублей. В 2017 281 млн, в 2018 — 318 млн налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохода иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, что подтверждает действительность всех оформленных патентов», — отметил Мусевич.