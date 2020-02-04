Роспотребнадзор уточнил, в скольких российских регионах началась эпидемия ОРВИ

Роспотребнадзор уточнил, в скольких российских регионах началась эпидемия ОРВИ
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 23-х субъектах РФ Роспотребнадзор отметил превышение недельных эпидемических порогов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном во вторник, пишет «Интерфакс».

«Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)», — уточняется в сообщении.

В эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастных групп от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет, отмечают в ведомстве, но заверяют, что «ситуация находится на контроле Роспотребнадзора».

Напомним, накануне стало известно, что  Калининграде в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ полностью закрыли на карантин школу № 11 и два десятка классов в других общеобразовательных учреждениях. Кроме того, из-за карантина закрыты четыре группы в детских садах — средняя группа в детсаду № 2, средняя группа № 14 и первая младшая группа № 8 в детском саду № 51, а также вторая младшая группа в детском саду № 125.

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