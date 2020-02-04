Вступило в силу новое правило перевоза денег через границу в ЕАЭС

На таможне между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физические лица теперь обязаны подтверждать происхождение средств свыше $100 тыс. Это связано с вступление в силу нового правила декларирования денег, пишет «Коммерсант».

Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить документы, оформляемые банками при совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и др.).

Как напоминает информагентство, таможня ранее поясняла, что данная мера была принята для «выявления и остановки физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем».