В мэрии рассказали, на каких улицах не будет света или холодной воды

В мэрии рассказали, на каких улицах не будет света или холодной воды
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

В Калининграде во вторник, 4 февраля, на ряде улиц отключено электроснабжение либо отсутствует холодная вода. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. 

Для проведения работ по ремонту сетей с 9 до 13 часов отключено электроснабжение у потребителей:

ул. М. Борзова, 26-48, 39-41, 61-65,

ул. Комсомольская, 91-б,в,105,

ул. Красная, 115,136.

При этом из-за проведения ремонтных работ до 13 часов будет отключен светофор на перекрестке улиц Красная - Борзова.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

ул. Леонова, 74,

Советский пр., 91-97,

ул. Чекистов, 10,

ул. Ботаническая, 2,

Московский пр., 1-17.

Холодное водоснабжение до 14.00 приостановлено на ул. Комсомольской, 91а, в, ул. Иванихиной, 7а, до 16.00 — на ул. Станочной, 10-12, пр. Победы, 95-99, ул. Радищева, 108-110, 115-117, пер. Радищева, 3-9, 4-16, до 17.00 — на ул. Краснооктябрьской, 6-12, ул. Эпроновская, 1, 7-15, пер. Малый, 17, 23-29, 32.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

 

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