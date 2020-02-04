В мэрии рассказали, на каких улицах не будет света или холодной воды

В Калининграде во вторник, 4 февраля, на ряде улиц отключено электроснабжение либо отсутствует холодная вода. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Для проведения работ по ремонту сетей с 9 до 13 часов отключено электроснабжение у потребителей:
ул. М. Борзова, 26-48, 39-41, 61-65,
ул. Комсомольская, 91-б,в,105,
ул. Красная, 115,136.
При этом из-за проведения ремонтных работ до 13 часов будет отключен светофор на перекрестке улиц Красная - Борзова.
До 18 часов света не будет по следующим адресам:
ул. Леонова, 74,
Советский пр., 91-97,
ул. Чекистов, 10,
ул. Ботаническая, 2,
Московский пр., 1-17.
Холодное водоснабжение до 14.00 приостановлено на ул. Комсомольской, 91а, в, ул. Иванихиной, 7а, до 16.00 — на ул. Станочной, 10-12, пр. Победы, 95-99, ул. Радищева, 108-110, 115-117, пер. Радищева, 3-9, 4-16, до 17.00 — на ул. Краснооктябрьской, 6-12, ул. Эпроновская, 1, 7-15, пер. Малый, 17, 23-29, 32.
Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».
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