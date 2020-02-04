В Калининграде решили установить 4 новых светофора и 3 шумовые полосы (адреса)

В 2020 году в Калининграде появятся 4 новых светофора. Об этом сообщается на официальной странице мэрии города в «Фейсбуке». Регулирующие устройства появятся на пересечении Московского пр-та — ул. Октябрьской; ул. Горького — ул. Панина; ул. Каштановая аллея с проспектом Мира и проспекта Мира с ул. Менделеева.
Кроме того, благодаря помощи регионального бюджета, дополнительно будут оборудованы, а при необходимости и подсвечены пешеходные переходы:
— пр-кт Мира, 151
— ул. А. Невского, 36
— ул. Комсомольская, 46-52
— ул. Муромская, 58
— ул. Ломоносова, 37
— пр-кт Мира, 79
— ул. Подп. Емельянова, 279Б
— ул. Дзержинского, 125
— ул. Подп. Емельянова, 223
Также в этом году будут восстановлены демонтированные в ходе ремонта дороги шумовые полосы на ул. Горького, 98; ул. Горького, 96; и ул. Горького — ул. И. Сусанина.
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