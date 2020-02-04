Калининградские власти сообщили об изменении схемы движения в городе

Власти Калининграда сообщили об изменении схемы движения на трех городских улицах. Информацию об этом во вторник, 4 февраля, опубликовала пресс-служба администрации в своей официальной группе в «Фейсбуке».



В 2020 году движение налево закроют с ул. Ю.Гагарина в районе дома № 2. В администрации уточнили, что вместо него организуют разворот на перекрестке ул. Ю. Гагарина — ул. Юбилейной. Кроме того, недоступен для водителей будет поворот с ул. А.Невского на ул. Линейную, Береговую, а также в районе домов №№ 7, 29, 34, 53. «Перекрёсток Советского проспекта — ул. Гайдара будет реконструирован, на нём добавят отдельную полосу движения для поворота налево с ул. Гайдара», — добавили в ведомстве.