Опубликованы места размещения дорожных камер на этой неделе (список)

Опубликованы места размещения передвижных комплексов фото- и видеофиксации на дорогах области с 4 февраля по 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город».
Дорожные камеры будут установлены:
1. На 53 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград — Зеленоградск».
5. На 29 километре автодороги «Калининград — Балтийск».
6. На 53 километре автодороги «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск».
7. На 11 километре автодороги «Переславское — Круглово».
8. На 11 километре автодороги «Заозерье — Заречье — Добрино — Узловое — Заливное».
9. На 2 километре автодороги «Ижевское — Светлый».
«В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 установка предупреждающих знаков перед переносными радарами не требуется. Отсутствие таблички не может служить основанием для отмены штрафа», — напомнили в пресс-службе.
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