Опубликованы места размещения дорожных камер на этой неделе (список)

Опубликованы места размещения передвижных комплексов фото- и видеофиксации на дорогах области с 4 февраля по 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город».

Дорожные камеры будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград — Зеленоградск».

5. На 29 километре автодороги «Калининград — Балтийск».

6. На 53 километре автодороги «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск».

7. На 11 километре автодороги «Переславское — Круглово».

8. На 11 километре автодороги «Заозерье — Заречье — Добрино — Узловое — Заливное».

9. На 2 километре автодороги «Ижевское — Светлый».

«В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 установка предупреждающих знаков перед переносными радарами не требуется. Отсутствие таблички не может служить основанием для отмены штрафа», — напомнили в пресс-службе.