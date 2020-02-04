Опубликованы места размещения дорожных камер на этой неделе (список)

Опубликованы места размещения дорожных камер на этой неделе (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Опубликованы места размещения передвижных комплексов фото- и видеофиксации на дорогах области с 4 февраля по 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город».

Дорожные камеры будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград — Зеленоградск».

5. На 29 километре автодороги «Калининград — Балтийск».

6. На 53 километре автодороги «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск».

7. На 11 километре автодороги «Переславское — Круглово».

8. На 11 километре автодороги «Заозерье — Заречье — Добрино — Узловое — Заливное».

9. На 2 километре автодороги «Ижевское — Светлый».

«В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 установка предупреждающих знаков перед переносными радарами не требуется. Отсутствие таблички не может служить основанием для отмены штрафа», — напомнили в пресс-службе.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter