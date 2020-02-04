В Калининграде выросла стоимость муниципальных ритуальных услуг

С 3 февраля в Калининграде увеличилась стоимость муниципальных ритуальных услуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Новая стоимость услуги по погребению составляет 6 124, 86 рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 178 рублей. В сумму входит оформление документов (166, 10 руб.), гроб, металлическая табличка с именем и деревянный колышек для установки (1862,56 руб.), перевозка на кладбище (1770,03 руб.), погребение (2326,17 руб.).

Напомним, осенью 2019 года появился проект городских властей о создании попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела.

Ранее «Новый Калининград» публиковал большое расследование о похоронном деле, о том, кто и как наживается в Калининграде на похоронах.