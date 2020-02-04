Губернатор: нас не очень устраивает темп финансирования по новым корпусам ДОБ

Региональные власти «не очень устраивают» сроки перечисления из федерального бюджета средств на строительство новых корпусов Детской областной больницы. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил журналистам во вторник, 4 февраля, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Единственное, что нас не очень устраивает темп в плане финансирования, несмотря на то, что Министерство здравоохранения поддержало федеральное финансирование, но объект формально и юридически должен быть построен в 2021 году и последние средства из федерального транша в начале 2022 только к нам дойдут. Мы надеемся, что у нас получится в рамках поправок в бюджет каким-то образом сместить это влево и сделать этот объект, построить чуть раньше, чем это планируется, и в 2021 году его уже окончательно ввести в эксплуатацию и принимать первых пациентов», — сказал Алиханов.

Новые корпуса ДОБ строятся на месте бывшей Медсанчасти № 1, которую в 2017 году решено было частично снести. Изначально планировалось, что строительство нового корпуса завершится в 2019 году, но этого не случилось. В апреле прошлого года власти области определились с подрядчиком строительства.