Губернатор: нас не очень устраивает темп финансирования по новым корпусам ДОБ

Губернатор: нас не очень устраивает темп финансирования по новым корпусам ДОБ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти «не очень устраивают» сроки перечисления из федерального бюджета средств на строительство новых корпусов Детской областной больницы. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил журналистам во вторник, 4 февраля, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Единственное, что нас не очень устраивает темп в плане финансирования, несмотря на то, что Министерство здравоохранения поддержало федеральное финансирование, но объект формально и юридически должен быть построен в 2021 году и последние средства из федерального транша в начале 2022 только к нам дойдут. Мы надеемся, что у нас получится в рамках поправок в бюджет каким-то образом сместить это влево и сделать этот объект, построить чуть раньше, чем это планируется, и в 2021 году его уже окончательно ввести в эксплуатацию и принимать первых пациентов», — сказал Алиханов.

Новые корпуса ДОБ строятся на месте бывшей Медсанчасти № 1, которую в 2017 году решено было частично снести. Изначально планировалось, что строительство нового корпуса завершится в 2019 году, но этого не случилось. В апреле прошлого года власти области определились с подрядчиком строительства.


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