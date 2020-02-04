Губернатор: для строительства нового корпуса ДОБ пришлось нанять субподрядчика

После того, как на стройке нового лечебного корпуса Детской областной больницы появился «генеральный субподрядчик», отставание удалось ликвидировать. Об этом журналистам во вторник, 4 февраля, во время рабочего выезда на объект сообщил губернатор Антон Алиханов.

«У нас было небольшое отставание после заключения контракта по Детской областной больнице, по новым корпусам. Сейчас субподрядчика генерального, если можно сказать, нашли адекватного, который нагнал отставание и сейчас объект в графике», — пояснил Алиханов.

Он также отметил, что генподрядчик и «генеральный субподрядчик» работают вместе давно, «хоть и не без проблем» «Это известные компании. Генеральный подрядчик, который выиграл контракт, это „Янтарьсервисбалтик“, а господин [Виталий] Козлов это компания „Чистоград“ — [субподрядчик]. Собственно господин Козлов по нашей просьбе был найден генеральным подрядчиком, потому что он сам не справлялся», — сказал Алиханов.

Он также отметил, что не может дать гарантий, что подрядчики справятся и в случае с ДОБ не повторится история онкоцентра. «Тяжело что-то гарантировать, у нас свобода договора. И к сожалению или к счастью заказчик строительства — не правоохранительная структура и не может заниматься отслеживанием всех взаимоотношений этих контрагентов. Это достаточно трудоемко и не сильно нужно, для этого есть соответствующие структуры», — сказал Алиханов.