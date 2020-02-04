Областные власти надеются в середине 2020 увидеть проект детского хосписа

В России нет общих требований к детским хосписам и это осложняет процесс формирования техзадания для хосписа «Дом Фрупполо», который планируется построить на ул. Дмитрия Донского. Об этом журналистам во вторник, 4 февраля, во время рабочего выезда на объект сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Сейчас коллеги из министерства здравоозранения совместно с Софьей Лагутинской, с „Верю в чудо“ общаются на тему того, чем нужно наполнить, потому что у нас до сих пор нет в стране никаких требований утвержденных формальных к детским хосписам. Есть только требования к взрослым таким заведениям. Но понятно, что детские хосписы имеют свою специфику. Тем не менее, пока не сформулировано окончательное техническое задание. Мы надеемся, что в этом месяце, в феврале, это ТЗ будет сформулировано вместе с нашими благотворительными организациями и мы сможем уже в середине года увидеть проектно-сметную документацию», — сказал Алиханов.

Губернатор также отметил, что сейчас обсуждается вопрос освобождения благотворителей, которые будут заниматься строительством, от налога на прибыль. «По сути получается, что они могут осуществлять эту благотворительную деятельность только с чистой прибыли, то есть она не засчитывается, не уменьшает налогооблагаемую базу. С учетом опять же того, что эти деньги в основном идут в доход регионального бюджета, я думаю, что мы через какие-то специальные грантовые программы может быть эти деньги вернем», — сказал чиновник.

В августе 2018 года благотворительный фонд «Верю в чудо» отказался от участка земли на западной окраине Калининграда (в районе бывшего поселка Космодемьянского), где планировалось построить детский хоспис. По словам главы фонда Софии Лагутинской, построить хоспис в этом месте слишком дорого, так как местность сильно заболочена и отсутствуют коммуникации.

Позднее губернатор Антон Алиханов заявил, что решено разместить хоспис около здания Детской областной больницы.