Бизнес: в Калининграде нет ни одного импортера лекарств

Бизнес: в Калининграде нет ни одного импортера лекарств
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Ни одной калининградской компании не удалось стать импортером лекарств из-за сложности процедуры получения соответствующей лицензии. Поэтому разрешение параллельного импорта лекарств не позволит автоматически ввозить медикаменты небольшими партиями напрямую из Европы, что бы это могло привести к снижению цен. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказал глава «Новой аптеки» Игорь Кастусик.

«Я лет 15 назад этот вопрос задавал сам себе и партнерам: можем мы это сделать? И выяснили: не можем. Если вы помните, то почти все губернаторы обещали ввозить лекарства напрямую из-за рубежа, и никто не смог. Тем более раньше был беспошлинный и без НДС ввоз в нашу область, но никто не смог. Ни одна компания. Ни государственная, ни частная», — сказал Кастусик.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter