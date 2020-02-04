Бизнес: в Калининграде нет ни одного импортера лекарств

Ни одной калининградской компании не удалось стать импортером лекарств из-за сложности процедуры получения соответствующей лицензии. Поэтому разрешение параллельного импорта лекарств не позволит автоматически ввозить медикаменты небольшими партиями напрямую из Европы, что бы это могло привести к снижению цен. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказал глава «Новой аптеки» Игорь Кастусик.

«Я лет 15 назад этот вопрос задавал сам себе и партнерам: можем мы это сделать? И выяснили: не можем. Если вы помните, то почти все губернаторы обещали ввозить лекарства напрямую из-за рубежа, и никто не смог. Тем более раньше был беспошлинный и без НДС ввоз в нашу область, но никто не смог. Ни одна компания. Ни государственная, ни частная», — сказал Кастусик.