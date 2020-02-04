Новая школа на Артиллерийской строилась год, но ее стоимость почти не снизилась

Дальнейшее строительство школы на ул. Артиллерийской в Калининграде оценивается в 798,3 млн руб. Это всего на 3,5% меньше, чем стоил предыдущий контракт, который исполнялся почти год. Извещение о проведение повторных торгов был опубликован на портале «Национальной электронной площадки» 1 февраля.

Согласно извещению, торги по выбору нового генерального подрядчика пройдут 14 февраля. Планируется, что учебное заведение будет введено в эксплуатацию до 30 декабря 2020 года.

Напомним, с начала 2019 года объект возводила московская компания «Артель». С ней был заключен контракт стоимостью 827,3 млн руб. По данным госзакупок, к ноябрю прошлого года компания успела выполнить работы на 68,9 млн руб. Из-за серьезного отставания горадминистрация отказалась работать с «Артель» — договор был расторгнут.

ООО «Артель» с конца 2018 года также занималось строительством онкологического центра в Родниках. На объекте тоже прослеживалось отставание, поэтому областное правительство решило расторгнуть контракт.

Бывший подрядчик строительства онкоцентра и школы на ул. Артиллерийской в Калининграде компания «Артель» включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).