Алиханов перевел сельхозучасток в категорию транспорта, где уже есть аэродром

Власти региона переводят участок сельхозназначения в Гурьевском районе в категорию, которая позволяет размещать воздушный транспорт. Соответствующее постановление о переводе участка, подписанное губернатором Антоном Алихановым, во вторник опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документов участок площадью 12 тыс. кв. м находится у поселка Подгорное. Указано, что его перевод в категорию энергетики, промышленности, транспорта и т.д. осуществляется по ходатайству автономной некоммерческой образовательной организации «Авиационный спортивный клуб „Скайдрим“».

Согласно открытым данным, на этом участке и июня 2019 года уже работает авиационный клуб, который предлагает пройти платные курсы парашютистов или просто прыгнуть с парашютом.