В Полесске депутата лишили мандата за сокрытие доходов и 10 авто

В Полесске депутата лишили мандата за сокрытие доходов и 10 авто
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратур Полесского района привлекла к ответственности 5 депутатов местного окружного совета по итогам проверки деклараций за 2018 год. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Три депутата не в полном объеме указали сведения о полученных средствах, полученных из фонда социального страхования, они получил предупреждения.

Еще один депутат скрыл доход от предпринимательской деятельности в сумме более 250 тыс. рублей, его освободили от должности председателя постоянной комиссии по финансам и бюджету до прекращения срока его полномочий.

Также окружной совет по итогам прокурорской проверки решил досрочно прекратить в связи с утратой доверия полномочия депутата, который не указал доход от трудовой деятельности в сумме около 30 тыс. рублей, а также скрыл сведения о наличии в его собственности 10 транспортных средств.


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