Получившей тяжелую травму при падении шкафа школьнице нужна помощь с лечением

Получившей тяжелую травму при падении шкафа школьнице нужна помощь с лечением
Камила Разинькова, фото «Берега надежды»
Все новости по теме: Благотворительность

Благотворительный фонд «Берег Надежды» открыл новый сбор средств для 15-летней жительницы Гусева Камилы Разиньковой, на которую прошлой весной упал шкаф в ШИЛИ.

Камиле необходимо интенсивное восстановительное лечение, желательно каждые три месяца с небольшими перерывами. Сегодня идет сбор средств два курса. Камилу ждут в польском Вроцлаве в центре АКСОН (там специализируются на травмах позвоночника) и в польском же Быдгоще в центре КИНЕЗИС. Сумма к сбору — 300 тыс. рублей.

Напомним, 5 марта 2019 года Камила получила перелом позвоночника — в комнате интерната, в котором она учится, на нее упал шкаф. В ночь на 6 марта ей сделали экстренную серьезную операцию в Детской областной больнице, 9 марта ей провели еще одну операцию в Детском ортопедическом институте им. Турнера в Санкт-Петербурге. Из института девочку сначала перевели в больницу № 22 города Колпино, затем в городскую больницу № 40 Санкт-Петербурга, где она прошла курс восстановительного лечения.

5 марта 2019 года на Камилу в комнате ШИЛИ, где она учится, упал шкаф, в итоге девочка получила перелом позвоночника. В Калининграде девочке сделали операцию, после чего 9 марта транспортировали в Санкт-Петербург в Детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера, где ей сделали еще одну операцию.

«Девочка должна проходить постоянные курсы реабилитации. Они ей помогают — сегодня Камила уже может передвигаться с помощью костылей. Нашу подопечную впереди ждет долгое восстановительное лечение», — отметили в пресс-службе фонда.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter