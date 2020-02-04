В Калининграде в 2019 году экстренно расселили два дома, которым грозило обрушение

В областном центре в 2019 году было два случая, когда жильцы аварийных многоквартирных домов, опасавшиеся за свою жизнь и здоровье, были экстренно переселены. Всем им предоставили жилье в маневренном фонде, сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник замглавы комитета муниципального имущества Сергей Румянцев.



«Как правило, люди стараются жить в своем, даже аварийном жилье, до тех пор, пока позволяет ситуация. Как правило, переезжают в маневренный фонд, когда газ отключают или крыша обваливается. У нас достаточно жилья для того, чтобы обеспечить всех, кто опасается», — заявил Сергей Румянцев.. Также были расселены жильцы одного из домов маневренного фонда — его тоже снесли, рассказал он. Однако это произошло не потому, что строение представляло угрозу, а потому, что горвласти посчитали: его будет дешевле снести,чем отремонтировать, отметил чиновник.