Силанов распорядился выделить места для граффити в Калининграде

Глава города Алексей Силанов распорядился определить в Калининграде места, где можно размещать граффити. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева.



По словам чиновника, вопрос поднимался в ходе оперативного совещания в мэрии во вторник, 4 февраля. Председатель комитета отметил, что надо различать граффити и акты вандализма.

«Сегодня глава города дал поручение, и мы прорабатываем вопрос, чтобы предоставить таким ребятам пространство для творчества. В этих субкультурах есть свои лидеры, и мы запланировали с ними встречу. Это важно, потому что в настоящее время у ребят нет возможности законно преобразить среду и выразить свое внутреннее ощущение общественности», — сказал Евгений Чернышев.