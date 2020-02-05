Силанов распорядился выделить места для граффити в Калининграде

Силанов распорядился выделить места для граффити в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Глава города Алексей Силанов распорядился определить в Калининграде места, где можно размещать граффити. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева.

По словам чиновника, вопрос поднимался в ходе оперативного совещания в мэрии во вторник, 4 февраля. Председатель комитета отметил, что надо различать граффити и акты вандализма.

«Сегодня глава города дал поручение, и мы прорабатываем вопрос, чтобы предоставить таким ребятам пространство для творчества. В этих субкультурах есть свои лидеры, и мы запланировали с ними встречу. Это важно, потому что в настоящее время у ребят нет возможности законно преобразить среду и выразить свое внутреннее ощущение общественности», — сказал Евгений Чернышев.

Планы по выделению уличным художникам пространств в Калининграде для граффити городские власти озвучивали еще в ноябре 2019 года. При этом, по словам Алексея Силанова, инициативные группы могут рассчитывать на финансовую поддержку в рамках так называемого «инициативного бюджетирования», которое планирует ввести в 2020 году.
Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter